Опасная атака: найдена неожиданная причина гибели малайзийского "Боинга"

Эксперты выдвинули поистине шокирующую теорию

Рейс МН370 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" бесследно пропал 5 лет назад – 8 марта 2014 г, однако до сих пор тайна его исчезновения не разгадана.

За прошедшие годы выдвигались различные версии, объясняющие катастрофы, включая ошибку или суицид пилотов и взрыв на борту. Однако недавно появилась совершенно новая гипотеза. Консультант по риск-менеджменту доктор Салли Ливсли считает, что пассажиры пропавшего "Боинга" могли стать жертвами кибертеррористов, сообщает британский таблоид Express.

По мнению эксперта, злоумышленники попали в бортовой компьютер самолета с помощью мобильного телефона или USB порта. В результате пилоты потеряли управление воздушным судном, даже не осознавая этого.

Другой эксперт по авиационной безопасности – Джим Термини – напомнил, что, хотя при расследовании кибератака не рассматривалась в качестве возможной причины катастрофы, однако то же самое было с терактом 11 сентября 2001 года. До того, как это случилось, никто и помыслить не мог, что самолеты врежутся в небоскребы Нью-Йорка, однако именно это и произошло.

Самолет "Боинг 777", летевший из Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров вскоре после взлета 8 марта 2014 года. На борту находилось 239 человек, власти признали всех их погибшими, обломки лайнера так и не были найдены.