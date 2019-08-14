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Украина передала Нидерландам все данные по делу о крушении МН17

Украина передала Нидерландам данные по крушению МН17
Фото: www.globallookpress.com
Подробности от прессы скрыли

Все материалы, собранные против 3 граждан России и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines летом 2014 г. в Донецкой области, отправлены в голландские компетентные органы. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Материалы уголовного производства относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 КПК Украины. Уголовное производство касательно указанных лиц будет направлено в суд, который начнется в Нидерландах", – сообщили в СБУ.

Речь о россиянах Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатовом и украинце Леониде Харченко, которых Совместная следственная группа в июне 2019 г. назвала обвиняемыми в причастности к крушению MH17.

Фото: www.globallookpress.com

В ответ на запрос "Украинских новостей" в СБУ подтвердили, что документы, касающиеся этих лиц, были переданы в Нидерланды 22 июля 2019 г., однако отказались сообщить о нынешней судьбе этой четверки: избраны ли им меры пресечения и объявлены ли они в розыск.

В СБУ также не уточнили, какие именно материалы направлены из Украины в Голландию – дескать, по требованию Совместной следственной группы, прессе нельзя сообщать детали дела.

Ранее частный детектив из Германии Йозеф Реш рассказал, что он несколько раз пытался передать ССГ собранную информацию по делу МН17, но его проигнорировали.

Лайнер "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. 

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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