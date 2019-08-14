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Раскрыты странные причины исчезновения малайзийского "Боинга"

Раскрыты странные причины исчезновения малайзийского
Фото: www.globallookpress.com
Катастрофу пятилетней давности сравнили с той, что случилась 10 лет назад

Рейс МН370, бесследно пропавший 5 лет назад при полете из Куала-Лумпур в Пекин, могла постичь та же судьба, что и самолет, разбившийся 1 июня 2009 г. при перелете из Рио-де-Жанейро в Париж.

Десять лет назад лайнер Air France попал в полосу плохой погоды, затем что-то случилось с электроникой на борту, и экипаж растерялся. Датчики определения скорости обледенели, автопилот отключился, и командир корабля принял неправильное решение, направив самолет вверх. Скорость движения воздушного судна упала, и через 3 минуту лайнер рухнул в воды Атлантического океана, похоронив 228 человек, находившихся на борту, напоминает Express.

Возможно, что-то подобное произошло в тот роковой день, когда "Боинг" Малайзийских авиалиний исчез с радаров, считает авиационный эксперт Джефф Уайз. По мнению исследователя, 2 авиакатастрофы очень похожи, разница лишь в том, что "черные ящики" лайнера, летевшего рейсом AF447, 2 года спустя были найдены.

Пилоты МН370, столкнувшись с непредвиденной поломкой, могли запаниковать и принять неверное решение, утверждают эксперты. Как бы то ни было, это лишь еще одна версия, объясняющая, что произошло на борту исчезнувшего "Боинга".

Самолет Малайзийских авиалиний бесследно пропал 8 марта 2014 г., вылетев из Куала-Лумпур в Пекин. Позднее 239 человек, летевших в лайнере, были признаны погибшими.


Валентина МАЙОРОВА
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