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Нидерланды контактируют с Россией по делу о гибели "Боинга" MH17

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу
Фото: www.globallookpress.com
Украинцы подозревают недоброе

Власти России и Нидерландов контактируют по поводу крушения малайзийского самолета "Боинг-777" под Донецком летом 2014 года. Об этом сообщила посол Королевства в РФ Рене Джонс-Бос.

"Мы взаимодействуем и решаем этот вопрос", – сказала она в четверг,15 августа.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на "Интерфакс", так посол ответила на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время консультации с Москвой по теме гибели малазийского пассажирского лайнера рейса МН17.

По ее словам, речь идет о проведении полноценных консультаций по трагедии в небе над Донбассом.

Джонс-Бос подчеркнула, что Амстердам "в контакте с российскими заинтересованными сторонами, которые тоже занимаются этим вопросом", однако "стороны не делятся информацией с внешним миром".

В комментариях под этой информацией на украинских СМИ уже выразили тревогу (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Да уж, голландцы с этим номером ракеты крепко подставили Украину. Малайзия не верит в расследование и заявляет о фальсификации "доказательств". Да и частные расследователи подкинули материальчик на Украину. И это все не считая российских данных, которые прямо указывают на вину Украины", "ДА то голландці рішають, як забашляти москаликам за моральну шкоду від несправедливих звинувачень".

Напомним, накануне СБУ отчиталась о том, что Киев отправил в Голландию все материалы, собранные против трех граждан России и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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