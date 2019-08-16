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Информатор по делу МН17 согласился раскрыть правду

Информатор по делу МН17 согласился раскрыть правду
Фото: www.globallookpress.com
Немецкий детектив поставил Нидерланды перед фактом

Совместная следственная группа (ССГ) во главе с голландским прокурором получила последнее предупреждение от частного детектива из Германии Йозефа Реша. Или международное следствие принимает во внимание улики, собранные им по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, или он передает всю информацию другой заинтересованной в правде стороне.

Ранее Реш уже пытался помочь следствию, но его сведения проигнорировали. Больше ждать и хранить секреты он не намерен. Поэтому главное условие: одновременно со следователями – не важно, из какой страны, – все факты узнает и мировая общественность посредством СМИ.

Более того, информатор Реша тоже готов предстать перед прессой и стать официальным свидетелем по делу. 

"Г-н Реш четко указывает, что информатор знает об этой выбранной процедуре, согласен с ней и не боится за свою безопасность. Однако г-н Реш принял к сведению, что вы отказываетесь от такой процедуры. … Мой клиент рассмотрит другие прозрачные способы действия и разъяснений, проинформирует об этом вас и общественность", – приводит РИА "Новости" заявление адвоката Реша.

Отмечается, что данное обращение было направлено в прокуратуру Нидерландов в пятницу, 16 августа.

Фото: www.globallookpress.com

Реш занимался расследованием дела МН17 по заказу клиента, имя которого не раскрывается, с 2014 года. В 2015 г. на него вышел осведомитель, обладавший ценной информацией. За предоставленные сведения ему заплатили 15,5 млн наличными долларами, евро и швейцарскими франками.

В июне 2019 г. Реш обратился в ССГ с предложением передать все собранные данные в присутствии СМИ разных стран. Следователи во главе с прокурором Нидерландов вариант с подобной публичностью отвергли.

Пассажирский Boeing Малайзийских авиалиний потерпел крушение по пути из Амстердама в Куала-Лумпур в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил ополченцев, что это они сбили лайнер из российского ЗРК "Бук". И РФ, и ДНР обвинения отвергли.

Николай ВИКТОРОВ
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