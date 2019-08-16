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Сенсации о МН17 назвали купленными подделками

Сенсации о МН17 назвали купленными подделками
Фото: www.globallookpress.com
Громкие разоблачения не стоят и выеденного яйца, считает эксперт

Проливающие свет на трагедию лета 2014 года факты – сплошная ложь, полагает бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич. Он раскритиковала разоблачения члена Ассоциации технических экспертов Юрия Антипова по делу МН17, назвав их подделками, которые тот приобрел у некоего оперативника Сергея Соколова. 

"Тоже у него была теория заговора, и так далее. И он кончил тем, что ФСБ его арестовала за подготовку теракта. Но перед этим он успел слить свои все подделки Антипову. И Антипов сейчас на этом тоже еще катается", – заявил специалист в интервью "Царьграду".  

Лукашевич усомнился в компетенции Антипова, окрестив его юристом общества "Синих ведерок". Экс-конструктор вспомнил одну из встреч с экспертом, на которой одержал спор. Последний, не выдержав безоговорочных аргументов соперника, ретировался, продемонстрировав тем самым, что находится не в теме. 

Собеседник издания привел лишь некоторые из версий оппонента, среди которых подмена самолета и трупов, которые якобы были несвежими, а также взрыв на борту или даже два.  

"Потом он снял трехчасовой фильм о том, что это был взрыв в центроплане. Ну, и так далее. Причем, как только ты начинаешь смотреть мало-мальски с понимающим взглядом, ты понимаешь, что это бред сивой кобылы", – заключил Лукашевич. 

Напомним. на прошлой неделе Антипов рассказал о собранном на Украину компромате. По его словам, видео из "Бука", снятое силовиком СБУ, имеется все у того же Соколова. 

Крушение малайзийского "Боинга" под Донецком произошло 17 июля 2014 г. Жертвами трагедии стали 298 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА
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