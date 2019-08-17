В Малайзии потребовали пересмотреть дело о крушении МН17

Следователи допустили ошибки

Помимо промахов Совместной следственной группы, ее участникам указали и на явное игнорирование ряда доказательств. Возможно, речь идет об информации, собранной частным детективом из Германии Йозефом Решем, которые не приняли во внимание.

С призывом отменить суд по делу о гибели "Боинга" и организовать новое расследование выступил глава неправительственной организации "Фонд глобального мира" Чандра Музаффар. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Музаффар также отметил, что ни в одном документе не говорится, что страна, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боев для пролета самолетов, должна нести ответственность.

Напомним, ранее немецкий детектив выдвинул Нидерландам ультиматум после отказа включить в дело собранные им улики. Если следствие не изменит решение, он передаст информацию другой стороне, заинтересованной в выявлении правды.