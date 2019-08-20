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"Второй перевал Дятлова": куда исчез МН370

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Одна из главных тайн авиации до сих пор не разгадана

Исчезнувший 8 марта 2014 года малайзийский "Боинг" умышленно уничтожил один из пилотов. Так звучит одна из огромного количества версий о крушении рейса МН370, на борту которого находилось 239 человек. Все они бесследно пропали.

Фото: www.globallookpress.com

Большинство экспертов склоняются к тому, что угробил людей капитан воздушного корабля. По одной версии, Захари Ахмад Шах, вышел из кабины. Например, отлучился в туалет. А его напарник, второй пилот лайнера Фарик Абдул Хамид где-то напортачил.

Он же, к слову, мог управлять набитым трупами самолетом. Впрочем, не исключено, что он сам стал жертвой преступления. Если верить догадкам друга капитана судна, то 57-летний Шах заблокировал своего 27-летнего напарника, а затем преднамеренно разбил "Боинг".

Фото: www.globallookpress.com

При этом "палач" тщательно спланировал катастрофу. Но прежде – массовое убийство. Он вполне мог надеть кислородную маску и снизить давление в салоне, что привело к гибели пассажиров и остальных членов экипажа. Отключение электросистемы и сброс давления можно отследить с помощью спутника. 

Знакомые командира замечали его грустный взгляд, многим было известно о его проблемах в семье. Шах охотно заводил интрижки на работе, изменяя супруге со стюардессами. Она, к слову, об этом прекрасно знала. 

Фото: www.globallookpress.com

Французские специалисты, обратившие внимание на маневры крылатой машины, также утверждают, что капитан обреченного рейса оставался за штурвалом до последнего. Следующая версия гласит о том, что на борту мог быть русский, который вмешивался в системы и создавал ложный след. Существует также догадка о взрыве. 

Не исключено, что пассажиры пропавшего "Боинга" стали жертвами кибертеррористов. Эксперты также предполагают, что летевший из Куала-Лумпур в Пекин самолет могла постичь та же участь, что и лайнер, разбившийся 1 июня 2009 г. при перелете из Рио-де-Жанейро в Париж. 

Фото: www.globallookpress.com

Тогда разгулявшаяся в небе непогода отключила электронику, экипаж растерялся и пустил машину вверх. Через три минуты она рухнула в воды Атлантического океана.

Между тем одна из главных тайн авиации по-прежнему не разгадана. Если в ближайшее время причины катастрофы не станут известны, миру грозит повторение трагедии МН370

Фото: www.globallookpress.com

Те, кто следит за новостями о малайзийском "Боинге", связали трагедию с гибелью самолета в Донецке и провели параллель со смертью туристов Дятлова (орфография и пунктуация сохранены). 

Фото: www.globallookpress.com

"Как по мне, то этот малайзийский Боинг и тот, что упал над Донбассом как-то связаны. Скорее всего на первом из них просто потренировались", "Второй перевал Дятлова, истинная правда", – заключили читатели "Утра".  

Ксения АНДРЕЕВА
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