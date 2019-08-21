Правду о сбитом "Боинге" МН17 скроют на целый век

Настоящего виновника крушения малайзийского самолета миру не представят

Международная следственная группа не признает реальных виновников в трагедии с пассажирским лайнером "Боинг" MH17, рухнувшим летом 2014 г. в Донбассе, даже через десятки лет. К такому выводу пришел российский политолог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

По его мнению, такой поворот событий, т.е. отказ от голословного обвинения России в данном крушении, совершенно исключен.

"Никогда не признают. Может быть, конечно, что через 50 или 100 лет так получится, но даже 50 лет – можно считать, никогда. Дело в том, что тут и с нашей стороны было ошибок навалено выше головы. Мы начали суетиться, оправдываться", – заявил в интервью изданию "Правда.ру" эксперт.

Он напомнил, что в Москве также много раз менялись версии этого происшествия, а необходимо было самим провести расследование, чтобы расставить все по своим местам.

"Ясно, что военный самолет украинских ВВС там был. Скорее всего, ракета выпускалась из украинской системы "Бук". Я так думаю. И это, в общем-то, вполне понятно", – сказал Суздальцев.

Политолог отметил, что расследование по-прежнему ведется втайне, американцы так и не представили спутниковых снимков с места трагедии, и куда-то пропал украинский диспетчер, ведший "Боинг" над Донбассом.

"А голландцы об этом вроде как-то даже не слышат. Вот в чем дело. Кто бы там ни стоял, чей бы "Бук" там ни стоял, хоть украинский, хоть, как они говорят, привезенный из России, вокруг которого сидели ополченцы, но чтобы он выстрелил, самолет к нему надо было подвести", – поясняет специалист.

Напомним, в последнее время власти Малайзии начали откровенно говорить о том, что их не убеждают выводы объединенной следственной группы, пытающейся доказать виновность РФ в крушении Boeing-777 компании Malaysian Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

