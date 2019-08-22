На домашнем авиасимуляторе командира лайнера нашли странную карту полетов

После того, как 5 лет назад самолет рейса МН370 навсегда исчез с радаров, исследователи выдвинули множество версий, объясняющих эту тайну. Многочисленные эксперты внимательно изучили все что известно о командире экипажа Захари Ахмад Шахе и втором пилоте Фарик Абдул Хамиде. При этом выяснились весьма странные детали. К примеру, на домашнем полетном симуляторе Шаха была стерта часть информации, "вызывающей подозрения", сообщает британский таблоид Express.

По словам авиационного эксперта Дэвида Глива, Шах уничтожил некоторые данные, однако компьютерные эксперты смогли восстановить их и обнаружили, что пилот имитировал полет в отдаленные уголки на юге Индийского океана.

Всего таких направлений было семь, добавил Глив: 4 из них вели к Андаманскому морю к западу от Малайзии – именно туда, согласно показаниям систем спутникового слежения, направился пропавший самолет.

Кроме того, Шах тренировался в полетах на север Индонезии, а также в направлении Австралии. Все эти маршруты летчик отрабатывал примерно за месяц до трагедии.

Однако следователи возражают, что Шах был настоящим фанатиком своей профессии, он много тренировался на авиасимуляторе, и обнаруженные подозрительные направления могли быть просто частью его тренировок.

При этом нельзя сбрасывать со счетов, что у командира "Боинга" были проблемы с психикой и его брак трещал по швам. Кроме того, Шах активно поддерживал оппозиционного малайзийского политика Анвара Ибрагима, который был арестован всего за несколько часов до рокового полета.

Лайнер "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпур в Пекин, бесследно исчез 8 марта 2014 года. Все 239 человек, находившиеся на борту, были признаны погибшими, обломков самолета до сих пор не нашли.