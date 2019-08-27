Москва и Куала-Лумпур раскритиковали Запад за политизацию расследования

Власти Малайзии не поддерживают обвинения Совместной следственной группы в адрес России по поводу ее причастности к крушению пассажирского самолета Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом высокопоставленные представители страны рассказали на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.



Глава ведомства провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии и генеральным директором Совета национальной безопасности этой страны, а также ряд других консультаций, сообщили в пресс-службе Совбеза. С российской стороны в консультациях участвовали представители Генпрокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации и аппарата Совбеза.

Отдельным пунктом переговоров было обсуждение хода расследования причин крушения рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии".

"Российская сторона согласилась с критикой (со стороны) премьер-министра (Малайзии) Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения",

– говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности (цитируется по ТАСС).

Мохаммад ранее заявил о том, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в установлении подлинной картины событий и поиске реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.

Сам Патрушев в июне заявлял о том, что наша страна считает утверждения ССГ бездоказательными, ведь международная группа даже не хочет ознакомиться с информацией от России.

Пассажирский самолет Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 г. под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, заявила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска. Москва в ответ заявила, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, расследование предвзято и однобоко.