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Запад скрывает истинных виновников катастрофы MH17

Фото: www.globallookpress.com
Следователи умышленно "потеряли" диспетчера, из-за которого погиб самолет

Члены Совместной следственной группы по делу о крушении малайзийского "боинга" прячут украинского диспетчера, который подвел пассажирский самолет под выстрел зенитного ракетного комплекса "Бук". С таким заявлением выступил эксперт Высшей школы экономики, политолог Андрей Суздальцев.

Специалисту хватило двух вопросов, чтобы разоблачить существующий вокруг расследования катастрофы заговор молчания, пишет дзен-канал Experience Channel.

"Кто этот украинский диспетчер, который дал команду MH17 пойти на снижение? Почему он сначала ушел в отпуск, а теперь вообще пропал?!"

– спросил Суздальцев.

По его словам, следователи так и не представили ответов на эти вопросы и вообще всячески делают вид, что никакого диспетчера не существовало. Между тем речь идет о реальном человеке, который непосредственно подставил самолет под выстрел. Прицельная дальность действия "Бука" составляет 6 тыс. м вверх в радиусе 60 км, тогда как при обычных обстоятельствах пассажирские лайнеры следуют на высоте порядка 10 тыс. метров. Команда самолету снизиться до 6 тыс. м и заложить крюк была дана из диспетчерской Днепропетровска. Это и привело к трагедии.

Фото: www.globallookpress.com

Суздальцев также отметил, что члены следственной группы зациклены на решении политических вопросов: им нужно привести следствие к заранее намеченному результату – во всем обвинить Россию. Поэтому им нет дела до сбора реальных доказательств. Они отмахиваются от аргументов и улик, которые не вписываются в картину о несуществующей вине нашей страны.

Самолет авиакомпании "Малайзиские авиалинии" Boeing-777-200, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, взорвался в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения лайнера погибли все находившиеся на борту 298 человек.

В мае 2018 г. Нидерланды и Австралия на основании выводов Совместной следственной группы выступили с официальными обвинениями в адрес России, возложив на нее ответственность за крушение МН17. В сентябре того же года Минобороны РФ обнародовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих об их причастности к крушению самолета. Кроме того, публике были представлены сведения из архивов о том, что сбившая лайнер ракета находилась на вооружении украинского подразделения ПВО под Тернополем еще с советских времен.

Андрей ФИЛАТОВ
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