Неожиданный поворот наметился в расследовании пропавшего "Боинга"

Лайнер могли угнать террористы

Лайнер "Боинг 777" компании "Малайзийские авиалинии" бесследно исчез более пяти лет назад. За это время было выдвинуто множество версий, объяснявших, что случилось с самолетом.

Согласно данным, полученным с британского спутника, последний раз рейс МН370 входил в систему спутниковой связи в Индийском океане к западу от Австралии. Предполагается, что именно в этом районе у "Боинга" должно было закончиться топливо.

Некоторые эксперты считают, что кто-то сидел за штурвалом самолета до самого конца обреченного на смерть путешествия. Угонщиком мог быть член команды, пассажир или же пробравшийся на борт безбилетник, считает авиационный эксперт Дэвид Глив.

Он даже составил психологический портрет предполагаемого злоумышленника. По мнению эксперта, злоумышленник не хотел, чтобы обломки самолета нашли – именно поэтому он отвел лайнер на максимально возможное расстояние от берега.

Глив напомнил, что, в истории были случаи, когда самолеты приземлялись на поверхность воды, и люди спасались. Так что, если бы речь шла просто о поломке в воздухе, опытные пилоты смогли бы посадить лайнер прямо на океанские волны. Однако этого не произошло, и причина заключается в том, что управление злосчастным "Боингом" оказалось в руках угонщика.

Впрочем, это всего лишь одна из версий, объясняющих, что же могло случиться в тот роковой день, отмечает британский таблоид Express.

Лайнер "Малайзийских авиалиний", летевший из Куала-Лумпур в Пекин, бесследно исчез 8 марта 2014 года. Все 239 человек, находившиеся на борту, были признаны погибшими, обломки самолета до сих пор не найдены.

