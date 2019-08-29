Украинскую версию крушения "Боинга" разнесли в пух и прах

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Украинский режиссер Роман Любый начал снимать фильм-катастрофу о крушении самолета компании "Малайзийские авиалинии" над Донбассом. Картина снимается на средства, выделенные украинским культурным фондом и правительством Канады.
Фильм имеет многозначительное название – "Железные бабочки" – так как, по словам авторов, обломки ракеты, сбившей лайнер, имели именно такую форму.
В комментарии телеканалу "Царьград" технический эксперт Юрий Антипов весьма критично оценил инициативу украинцев. По словам Антипова, в его распоряжении есть снимок, сделанный на месте крушения "Боинга". На фото запечатлено тело командира экипажа.
"О каких "стальных бабочках" может идти речь, если тело пилота было всего в трех метрах от взорвавшегося наверху над кабиной (как утверждают голландцы) мифического "Бука". Тело должно было превратиться в решето от сотен как минимум таких "бабочек". Но на фото этого нет", –
заявил эксперт.
Антипов считает, что после заявления правительства Малайзии версия о том, что ракета взорвалась над лайнером, не может считаться правдоподобной.
"И близко не стояло, не летело и не взрывалось вверху над самолетом... Эксперты превращаются в нули без палочки. Потому и огрызаются зло и неуклюже", –
считает инженер.
Самолет авиакомпании "Малайзиские авиалинии" Boeing-777-200, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, взорвался в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.
В мае прошлого года Нидерланды и Австралия официально заявили, что вину за крушение МН17 несет Россия. В сентябре российское Министерство обороны обнародовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, доказывающую их причастность к крушению лайнера. Кроме того, выяснилось, что сбившая "Боинг" ракета была на вооружении украинского подразделения ПВО под Тернополем еще со времен СССР.
Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы
Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом