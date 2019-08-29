Украинскую версию крушения "Боинга" разнесли в пух и прах

"Железные бабочки" не вызвали доверия у эксперта

Украинский режиссер Роман Любый начал снимать фильм-катастрофу о крушении самолета компании "Малайзийские авиалинии" над Донбассом. Картина снимается на средства, выделенные украинским культурным фондом и правительством Канады.

Фильм имеет многозначительное название – "Железные бабочки" – так как, по словам авторов, обломки ракеты, сбившей лайнер, имели именно такую форму.

В комментарии телеканалу "Царьград" технический эксперт Юрий Антипов весьма критично оценил инициативу украинцев. По словам Антипова, в его распоряжении есть снимок, сделанный на месте крушения "Боинга". На фото запечатлено тело командира экипажа.

"О каких "стальных бабочках" может идти речь, если тело пилота было всего в трех метрах от взорвавшегося наверху над кабиной (как утверждают голландцы) мифического "Бука". Тело должно было превратиться в решето от сотен как минимум таких "бабочек". Но на фото этого нет", –

заявил эксперт.

Антипов считает, что после заявления правительства Малайзии версия о том, что ракета взорвалась над лайнером, не может считаться правдоподобной.



"И близко не стояло, не летело и не взрывалось вверху над самолетом... Эксперты превращаются в нули без палочки. Потому и огрызаются зло и неуклюже", –

считает инженер.

Самолет авиакомпании "Малайзиские авиалинии" Boeing-777-200, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, взорвался в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия официально заявили, что вину за крушение МН17 несет Россия. В сентябре российское Министерство обороны обнародовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, доказывающую их причастность к крушению лайнера. Кроме того, выяснилось, что сбившая "Боинг" ракета была на вооружении украинского подразделения ПВО под Тернополем еще со времен СССР.



