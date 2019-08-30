Киев отдаст Москве свидетеля по делу о крушении МН17

Обмен заключенными затеяли не только ради моряков

Украина согласилась передать российской стороне главного свидетеля по делу об авиакатастрофе в Донбассе. Об этом заявил глава известного своими скандальными сообщениями издания Bellingcat Элиот Хиггинс.

"По некоторым данным, недавно арестованный Владимир Цемах, считающийся ключевым свидетелем по делу MH17, передается России в обмен на задержанных Россией украинцев. Довольно бесхребетная сделка со стороны украинского правительства, которая повлияет на судебное дело MH17", - написал он в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что процесс взаимного обмена задержанными между РФ и Украиной уже начался. Но позже представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что вопрос решается, но 30 августа обмен точно не состоится, передает телеканал "360".

Киев стремится вызволить, помимо задержанных в Керченском проливе военных моряков, режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за экстремизм.

Украинские спецслужбы выкрали Цемаха с территории Донбасса летом 2019 г. и обвинили в террористической деятельности, утверждая, что он командовал расчетом ПВО, когда был сбит малайзийский "Боинг".

Лайнер "Малайзийских авиалиний", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в небе над Донецкой областью Украины. Погибли 298 человек. Киев обвинил ополченцев Донбасса, что это они сбили самолет.