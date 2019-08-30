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Киев отдаст Москве свидетеля по делу о крушении МН17

Киев отдаст Москве свидетеля по делу о крушении МН17
Фото: www.globallookpress.com
Обмен заключенными затеяли не только ради моряков

Украина согласилась передать российской стороне главного свидетеля по делу об авиакатастрофе в Донбассе. Об этом заявил глава известного своими скандальными сообщениями издания Bellingcat Элиот Хиггинс.

"По некоторым данным, недавно арестованный Владимир Цемах, считающийся ключевым свидетелем по делу MH17, передается России в обмен на задержанных Россией украинцев. Довольно бесхребетная сделка со стороны украинского правительства, которая повлияет на судебное дело MH17", - написал он в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что процесс взаимного обмена задержанными между РФ и Украиной уже начался. Но позже представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что вопрос решается, но 30 августа обмен точно не состоится, передает телеканал "360".

Фото: www.globallookpress.com

Киев стремится вызволить, помимо задержанных в Керченском проливе военных моряков, режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за экстремизм.

Украинские спецслужбы выкрали Цемаха с территории Донбасса летом 2019 г. и обвинили в террористической деятельности, утверждая, что он командовал расчетом ПВО, когда был сбит малайзийский "Боинг".

Лайнер "Малайзийских авиалиний", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в небе над Донецкой областью Украины. Погибли 298 человек. Киев обвинил ополченцев Донбасса, что это они сбили самолет.

Николай ВИКТОРОВ
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