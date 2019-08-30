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Решающий день: Россия и Украина обмениваются заключенными

День X настал: Россия и Украина обмениваются заключенными
Фото: www.globallookpress.com
Незалежная затеяла нехорошие игры

Сегодня должен состояться обмен заключенными между Москвой и Киевом. Между тем официальной информации по этому поводу пока нет. Данные в Сети разнятся. "Утро" собирает последние подробности в трансляции.


8:28 В СБУ заявили, что переговоры по обмену продолжаются и призвали журналистов не распространять непроверенную информацию.

"...Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки", – написала в своем Facebook пресс-секретарь Службы безопасности УкраиныЕлена Гитлянская.

8:24 Репортеры экстренно перебазировались в аэропорт "Киев" после сообщений о том, что обмен состоится именно там. Об этом пишет "Крым.Реалии". Туда же приехала жена одного из украинских моряков – Романа Мк

8:20  Прямую трансляцию из аэропорта "Жуляны" ведет телеканал "Наш". Кроме журналистов, в аэропорту пока никого нет.

8:17 Названо вероятное место, где произойдет обмен. Он может состояться в буферной зоне аэропорта "Киев", передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

8.13 Телеграм-каналы между тем пишут, что самолет с гражданами Украины в Москву еще не вылетел.

"Ждут, когда из Киева вылетит самолет с россиянами", – пишет "Шулика" со ссылкой на источники в Незалежной. По информации канала, самолет с россиянами в Москву вылетит не раньше девяти утра.

"Начались какие-то нехорошие игры, по всей видимости", – отмечает автор.

Тем временем в аэропорту собираются журналисты. Туда же, по предварительным данным, прибыли сотрудники СБУ.

8.05 По данным украинских СМИ, в киевском аэропорту "Жуляны" должен приземлиться самолет с заключенными. Об этом пишет RT со ссылкой на "Украинскую правду". По некоторым данным, которые, впрочем, пока официально не подтверждены, в аэропорту украинцев планирует встретить президент Незалежной Владимир Зеленский.

8:00 Ранее украинская сторона заявила, что моряки и сотрудники СБУ, которых задержали за провокацию в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух возвращаются домой.


Об этом в своем Facebook написала сотрудница Рады Анна Исламова. Позже перепост сделал новый генпрокурор Незалежной Руслан Рябошапка.

 "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!" – цитирует сообщение телеканал "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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