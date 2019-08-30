Крымские украинцы решили воссоединиться с украинцами Незалежной

Киеву подсказали путь развития

Украина сможет двигаться вперед только в связке с Россией. В этом убеждена глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Чтобы донести свою мысль до граждан Незалежной, она предложила запустить хештег #УкраинаПораДомой.

"Хештег #УкраинаПораДомой – предлагаем его использовать для обращения к украинским институциям. Настало время стать на путь интеграции с Россией. Только в таком случае Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны", – заявила Гридчина РИА "Новости".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед принявшими присягу нардепами Верховной рады, поставил законодателям цель способствовать скорейшему прекращению войны в Донбассе и возвращению Крыма.