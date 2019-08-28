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Украинцы массово едут на российский полуостров из-за Крымского моста

Пограничники не справляются: украинцы хлынули на полуостров из-за Крымского моста
Фото: most.life
Ажиотаж туристов из Незалежной объяснили

За короткое время поток граждан Украины серьезно увеличился.

Связано это с тем, что за пять лет, что Крым находится в составе России, в соседней стране поняли, что отдых на полуострове безопасен и комфортен. Для туристов здесь созданы все условия. С российской стороны обустроили границу, запустили спецмаршруты к популярным курортам, объяснил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с РИА Новости.

Есть и еще один немаловажный фактор. Туристов из Незалежной привлекает Крымский мост. Проехав по новому транспортному переходу через Керченский пролив, отдыхающие могут продолжить путешествие в другие регионы.

Напомним, ранее в ФСБ рассказали, что поток украинцев так вырос, что пограничники всерьез подумывают об увеличении штата.

"В пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тысяч лиц и более двух тысяч автомобилей. В период с 24 по 27 августа пассажирский поток составил свыше 44 тысяч человек", – пишет информагентство со ссылкой на крымское управление ФСБ.

Фоторепортаж
Путин на "КамАЗе" открыл Крымский мост. LIVE
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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