Украинцы затаили дыхание: Крымский мост испытал рекордную нагрузку

Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом

В 2019 г. в Крыму уже отдохнуло 5 млн приезжих. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По ее данным, около 60% туристов прибывает на полуостров именно по Крымскому мосту.

"Крымский мост сам по себе является туристическим магнитом всего региона. Огромное количество людей планируют свое путешествие на полуостров именно по Крымскому мосту, потому что хотят видеть это величественное сооружение и проехать по Крымскому мосту, насладиться видами, которые по-настоящему прекрасны", – цитирует РИА "Новости" Догузову.

Особая нагрузка легла на переправу в летние месяцы. С июня по конец августа по мосту проехало 2 млн 250 тыс. транспортных средств, в том числе 200 тыс. грузовиков и 25 тыс. туристических и рейсовых автобусов, рассказал начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

"Самый интенсивный месяц был август. Среднесуточная интенсивность составляла 32 тыс. автомобилей в оба направления. Пик пришелся на 12 августа, был поставлен рекорд – 36 тыс. автомобилей за сутки", – передает Крыминформ.

При этом опасения украинских экспертов, предсказывавших разрушение конструкций Крымского моста, не оправдались: "Система мониторинга показывает, что мост чувствует себя хорошо и штатно, поэтому он готов к еще большим нагрузкам, в том числе в летний период следующего года", - отметил Турсунбеков.

Движение по автомобильной части Крымского моста было открыто 15 мая 2018 года. Ожидается, что в декабре 2019 г. через Керченский пролив поедут поезда.