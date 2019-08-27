Провалился: всплыло страшное видео с Крымского моста

Правду о разрушениях уже не скрыть

За многочисленными предупреждениями украинских экспертов о ненадежности переправы через Керченский пролив, стали появляться доказательства проблем Крымского моста. В частности, одно из них опубликовал пользователь BzdDzapadlowski в своем Twitter.

На видеокадрах видна обрушившаяся часть дорожного полотна высоко над землей и машины спецтехники.

"Эксперты были правы! Как предсказывали Медовар, Березовец и другие ведущие украинские и российские специалисты, Крымский мост начал разрушаться! (видеофакт)", – говорится в подписи, сопровождающей видеоролик.

Подписчики, правда, усомнились в том, что видео снято действительно на Крымском мосту. Во-первых, на кадрах видна надпись не на русском языке, во-вторых, масштаб переправы, мягко говоря, скромноват.

Ранее на Украине усомнились, что на Крымском мосту на самом деле прошли испытательные пуски поездов.