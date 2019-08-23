С Крымского моста срезали первый свадебный замок

Строители предупредили, что на объекте опасно останавливаться

Служба эксплуатации переправы через Керченский пролив рассказала о срезе замка с барьерного ограждения. На эту меру строители, как рассказали в инфоцентре "Крымский мост", пошли в целях безопасности.

Как передает издание "Свободная Пресса", строители напомнили, что останавливаться на переправе нельзя.



"За нарушение правил дорожного движения установлен штраф",

– цитируют представителя инфоцентра РИА Новости.

"Замки любви", на которых молодожены пишут свои имена, символизируют чувства влюбленных и являются залогом их верности. Из-за особого значения подобных "украшений" мостов и фонарей пользователи Сети напомнили, что это плохая примета, когда замки срезают.

"Вот и еще одна частичка общества распадется", "Замок на мосту – дурной знак. Его в любом случае срежут, а значит, и брак будет под угрозой", "Пора заканчивать этот абсурдный обычай. Если брак изначально шаткий, то его не спасёт не один замок", – отметили россияне.

Мост из Краснодарского края в Крым – самый длинный в России. Автомобильную часть переправы открыл президент России Владимир Путин в мае 2018-го. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, поезда поедут по железнодорожной части Крымского моста, как и предполагалось, в конце 2019-го.