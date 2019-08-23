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С Крымского моста срезали первый свадебный замок

Фото: most.life/multimedia
Строители предупредили, что на объекте опасно останавливаться

Служба эксплуатации переправы через Керченский пролив рассказала о срезе замка с барьерного ограждения. На эту меру строители, как рассказали в инфоцентре "Крымский мост", пошли в целях безопасности.

Как передает издание "Свободная Пресса", строители напомнили, что останавливаться на переправе нельзя. 

"За нарушение правил дорожного движения установлен штраф",

цитируют представителя инфоцентра РИА Новости.

"Замки любви", на которых молодожены пишут свои имена, символизируют чувства влюбленных и являются залогом их верности. Из-за особого значения подобных "украшений" мостов и фонарей пользователи Сети напомнили, что это плохая примета, когда замки срезают. 

"Вот и еще одна частичка общества распадется", "Замок на мосту – дурной знак. Его в любом случае срежут, а значит, и брак будет под угрозой", "Пора заканчивать этот абсурдный обычай. Если брак изначально шаткий, то его не спасёт не один замок", – отметили россияне.

Мост из Краснодарского края в Крым – самый длинный в России. Автомобильную часть переправы открыл президент России Владимир Путин в мае 2018-го. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, поезда поедут по железнодорожной части Крымского моста, как и предполагалось, в конце 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
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