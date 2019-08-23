СМИ уловили настроения общества

Жители Великобритании считают Крым российской территорией. Об этом свидетельствует подпись "Crimea, Russia", которой одна из наиболее авторитетных газет Соединенного Королевства The Guardian сопроводило опубликованную на своей странице фотографию.

На снимке с творческого фестиваля "Таврида" хорошо видно название мероприятия, написанное по-русски. А англоязычная подпись сообщает читателям о месте, где проходит летний фестиваль искусств: Крым, Россия.

Официальный Лондон не признает итоги референдума 2014 г., в ходе которого большинство крымчан и жителей Севастополя выразили желание стать частью России.