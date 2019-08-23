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Британцы признали Крым российским

Британцы признали Крым российским
Фото: www.globallookpress.com
СМИ уловили настроения общества

Жители Великобритании считают Крым российской территорией. Об этом свидетельствует подпись "Crimea, Russia", которой одна из наиболее авторитетных газет Соединенного Королевства The Guardian сопроводило опубликованную на своей странице фотографию.

На снимке с творческого фестиваля "Таврида" хорошо видно название мероприятия, написанное по-русски. А англоязычная подпись сообщает читателям о месте, где проходит летний фестиваль искусств: Крым, Россия. 

Скриншот theguardian.com

Официальный Лондон не признает итоги референдума 2014 г., в ходе которого большинство крымчан и жителей Севастополя выразили желание стать частью России.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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