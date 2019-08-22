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В Крыму Зеленскому выдвинули встречное предложение на ультиматум о возвращении РФ в G7

В Крыму хаму Зеленскому выдвинули встречное предложение на ультиматум о G7
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Новому президенту Незалежной стоит приехать на полуостров и извиниться

Своими громкими заявлениями Владимир Зеленский оскорбил крымчан. Такое мнение озвучил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Несмотря на недавние слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не видит смысла в возвращении в фантомную организацию G8, весь мир продолжает увлеченно обсуждать, достойна или недостойна наша страна вновь занять там место. Отличился и Зеленский, который предложил обменять Крым на членство в клубе.

Гемпель осадил украинского главу, отметив, что полуостров – это российская территория и предметом для торга быть не может. Кроме того, представитель Крыма подчеркнул, что подобными выпадами Зеленский неуважительно относится к выбору местных жителей.

"Зеленскому стоит извиниться за свои оскорбительные заявления в отношении Крыма и крымчан … Если Зеленский так активно занялся темой Крыма, то, может быть, ему стоит приехать на российский полуостров и посмотреть, как живут крымчане",

заявил Гемпель в беседе с РИА Новости.

Ранее Евросоюз выступил против возвращения России в "Большую семерку". Москва должна для начала изменить позицию в отношении Украины, пишет Ura.ru.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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