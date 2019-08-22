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Зеленский отказался верить в возвращение России в G8

Зеленский отказался верить в возвращение России в G8
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы в Польше стали "недолюдьми"
Политик предложил обменять Крым на членство в организации

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых примет возвращение России в G8.

Он подчеркнул, что Москве необходимо вернуть обратно Крым, прекратить кровопролитие на Донбассе, а также освободить украинских пленных. Только после этого, по словам политика, Кремль может рассчитывать на участие в организации.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии",

написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Глава Незалежной также поблагодарил своих западных коллег за отстаивание суверенитета страны на международной арене.

Ранее Дональд Трамп заявил 21 августа, что РФ должна вновь присоединиться к клубу ведущих мировых держав и присутствовать на саммите G7 в 2020 году. Как сообщил источник в Белом доме, это предложение выдвинул французский президент Эммануэль Макрон.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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