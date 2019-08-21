Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Дональд Трамп заявил 21 августа, что РФ должна вновь присоединиться к клубу ведущих мировых держав и присутствовать на саммите G7 в 2020 году. Как сообщил источник в Белом доме, это предложение выдвинул французский президент Эммануэль Макрон.

По информации CNN, ожидается, что Трамп обсудит этот вопрос на встрече с лидерами "Большой семерки", которая пройдет в предстоящие выходные.

По словам политика, есть смысл в том, чтобы Москва вновь стала членом G7, так как многое из того, что обсуждается в организации, касается России.

Формат G8 вновь превратился в G7 после того, как в 2014 г. Крым воссоединился с РФ. Президент Владимир Путин на недавней встрече с Эммануэлем Макроном не исключил возобновления формата G8 и подчеркнул, что полезны любые контакты со странами "Большой семерки", напоминает URA.RU.





