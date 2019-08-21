Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россию позвали на заседание G7

Россию позвали на заседание G7
Фото: www.globallookpress.com
Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Дональд Трамп заявил 21 августа, что РФ должна вновь присоединиться к клубу ведущих мировых держав и присутствовать на саммите G7 в 2020 году. Как сообщил источник в Белом доме, это предложение выдвинул французский президент Эммануэль Макрон.

По информации CNN, ожидается, что Трамп обсудит этот вопрос на встрече с лидерами "Большой семерки", которая пройдет в предстоящие выходные.

По словам политика, есть смысл в том, чтобы Москва вновь стала членом G7, так как многое из того, что обсуждается в организации, касается России.

Формат G8 вновь превратился в G7 после того, как в 2014 г. Крым воссоединился с РФ. Президент Владимир Путин на недавней встрече с Эммануэлем Макроном не исключил возобновления формата G8 и подчеркнул, что полезны любые контакты со странами "Большой семерки", напоминает URA.RU.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Долг Украины перед Россией пустят на выкуп граждан

Реальных денег от Киева не дождаться

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей