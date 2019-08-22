Украинцы в Польше стали "недолюдьми"

В Европе не рады жителям Незалежной

Ресторан в польском городе Гдыня отказался принимать на работу граждан Украины.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, в объявлении о найме работников, размещенном владельцем ресторана, было сказано, что на замещение вакансии шеф-повара, "никакие украинцы или другие подобные" обращаться не должны.

Когда же ресторатору сказали, что это ксенофобское заявление, тот ответил, что не рад "нелюдям". После этого юрист, представляющий владельца ресторана, разъяснил, что объявление выражает мнение только его составителя, другие работники заведения не имеют к нему отношения.

В городскую прокуратуру уже поступило заявление о совершении преступления, решено также обратиться в Национальную инспекцию труда. Согласно польским законам, за призыв к ненависти на национальной почве можно получить до двух лет тюрьмы.

Министерство социальной политики Украины ранее поделилось информацией, что ежегодно на сезонные работы за границу уезжает до 9 млн украинцев. Эта цифра учитывает лишь легальных мигрантов, отмечает РИА "Новости". По информации Евростата, большая часть граждан Незалежной уезжает на заработки в Польшу.

