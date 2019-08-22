На Украине похоронили антироссийские санкции

В Киеве возмущены поведением европейских лидеров

Безоговорочной поддержке Незалежной со стороны западных партнеров настал конец. К такому выводу пришел украинский дипломат Роман Безсмертный после встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Представителя МИД Незалежной возмутила и позитивная повестка переговоров, в частности, договоренность лидеров наращивать товарооборот и взаимное сотрудничество, и даже выбор слов Макрона. Когда зашла речь о ситуации в Донбассе, глава Пятой республики использовал словосочетание "украинский кризис", а не "война", отметил Безсмертный.

"Выступление Макрона – это похороны санкций (против России – ред.)", – заявил он.

По мнению украинского дипломата, у Киева осталось максимум полгода, чтобы "выровнять ситуацию", в противном случае ЕС отменит меры в отношении России.

Встреча Путина и Макрона состоялась 19 августа во французском форте Брегансон. После общения с главой РФ, Макрон написал в своем Facebook по-русски, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а затем в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом договорился пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году. Киев отнесся к этой новости очень болезненно.