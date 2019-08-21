Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова призвала Трампа и Макрона определиться с судьбой России в G7

Захарова призвала Трампа и Макрона определиться с судьбой России в G7
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Москва ждет официального предложения от членов организации

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможное возвращение России в G7.

По ее словам, Москва ждет формирования предложения для дальнейшего рассмотрения данного вопроса. Без этого заявления о возвращении страны в организацию речи не идет.

"Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат",

цитирует Захарову радиостанция "Говорит Москва".

Ранее Дональд Трамп заявил 21 августа, что РФ должна вновь присоединиться к клубу ведущих мировых держав и присутствовать на саммите G7 в 2020 году. Как сообщил источник в Белом доме, это предложение выдвинул французский президент Эммануэль Макрон.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Американский дипломат отказался ехать в Россию

Он сосредоточится на работе с другой страной

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей