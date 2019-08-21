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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможное возвращение России в G7.
По ее словам, Москва ждет формирования предложения для дальнейшего рассмотрения данного вопроса. Без этого заявления о возвращении страны в организацию речи не идет.
"Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат",
– цитирует Захарову радиостанция "Говорит Москва".
Ранее Дональд Трамп заявил 21 августа, что РФ должна вновь присоединиться к клубу ведущих мировых держав и присутствовать на саммите G7 в 2020 году. Как сообщил источник в Белом доме, это предложение выдвинул французский президент Эммануэль Макрон.
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