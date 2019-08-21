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Американский дипломат отказался ехать в Россию

Американский дипломат отказался ехать в Россию
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Он сосредоточится на работе с другой страной

Стивен Бигэн, которого называли кандидатом на должность посла США в России, отказался от такой возможности. Американский спецпредставитель по КНДР заявил, что собирается по-прежнему вплотную заниматься проблемой сокращения ядерных арсеналов Северной Кореи.

"Я не стану занимать дипломатические должности в Российской Федерации и буду по-прежнему сосредоточен на достижении прогресса в КНДР", – сказал он после переговоров с южнокорейским коллегой Ли Ду Хуном в Сеуле, пишет Yonhap.

Вашингтон может возобновить переговоры с Пхеньяном, как только тот будет готов, добавил Биган. И отметил, что президент США Дональд Трамп дал своей команде поручение возобновить переговоры с КНДР "по согласованию" с лидером этой страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана. В Белом доме говорили, что дипломат сможет содействовать развитию отношений с Россией.

До этого представитель США в Германии Ричард Гренелл также заявил, что не сменит страну. Получается, что оба известных кандидата на должность американского посла в России отказались от предложения. 

Пост главы американской дипмиссии в РФ с 2017 г. занимает Джон Хантсман. Однако 3 октября он уходит в отставку. 

Полина ДОРОЖКИНА
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