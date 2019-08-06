Хантсман давно собрал чемоданы

Посол США в России Джон Хантсман сегодня направил заявление об отставке президенту страны Дональду Трампу. Об этом давно ожидаемом шаге сообщила выходящая в родном штате главы американской дипмиссии в РФ Юте газета The Salt Lake Tribune.

"Хантсман направил во вторник утром президенту Трампу письмо об отставке и планирует вернуться в штат Юта в октябре", – следует из сообщения.

"Американское гражданство – это привилегия. И я считаю, что основная ответственность в ответ – это служение стране", – цитирует издание начало письма Хантсмана главе государства.

Он отметил, что гордится тем доверием, которое Трамп оказал ему "как послу Соединенных Штатов в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений".

Издание опубликовало сам текст письма. Отставка Хантсмана, занимавшего пост главы американской дипмиссии в РФ с 2017 г., вступает в силу 3 октября. В статье подчеркивается, что он был популярным губернатором штата Юта, и покидал должность в 2009 г. с рейтингом одобрения свыше 80%. По информации газеты, Хантсман рассматривает возможность участия в выборах губернатора Юты.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 31 июля обсуждал с смену американского посла в Москве.

