Американский глава намерен уволить Джона Ханстмана

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что президент США во время телефонного разговора 31 июля с Владимиром Путиным обсуждал тему смены американского посла в Москве.

В данный момент эту должность занимает Джон Хантсман. Однако вскоре он покинет свою должность. Отмечается, что посол вместе с женой активно готовится к отъезду из столицы России.

Во время разговора Путин и Трамп обсуждали лишь факт смены посла, а имена его преемников не фигурировали.

При этом в Госдепартаменте не стали комментировать появившуюся информацию.

Напомним, что американскую дипмиссию в РФ Хантсман возглавляет с 2017 года.