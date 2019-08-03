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Трамп обсудил с Путиным смену посла в Москве

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский глава намерен уволить Джона Ханстмана

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что президент США во время телефонного разговора 31 июля с Владимиром Путиным обсуждал тему смены американского посла в Москве.

В данный момент эту должность занимает Джон Хантсман. Однако вскоре он покинет свою должность. Отмечается, что посол вместе с женой активно готовится к отъезду из столицы России.

Во время разговора Путин и Трамп обсуждали лишь факт смены посла, а имена его преемников не фигурировали.

При этом в Госдепартаменте не стали комментировать появившуюся информацию.

Напомним, что американскую дипмиссию в РФ Хантсман возглавляет с 2017 года.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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