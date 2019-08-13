Назван преемник Джона Хантсмана

Новый американский посол скоро приедет в Москву

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что пока кандидатура не утверждена, однако решение примут в ближайшее время. При этом переезд Бигана в Москву может серьезно осложнить переговоры между США и КНДР. В последнее время дипломат готовил февральскую встречу Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое и делал все, чтобы наладить отношения между лидерами стран.

Отставка Хантсмана, занимавшего пост главы американской дипмиссии в РФ с 2017 г., вступает в силу 3 октября. Он был популярным губернатором штата Юта и покидал должность в 2009 г. с рейтингом одобрения свыше 80%. По информации газеты, Хантсман рассматривает возможность участия в выборах губернатора Юты, уточняет "Царьград".