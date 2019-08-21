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Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что Киеву нужно, как можно быстрее, разорвать отношения с Москвой и быть готовыми к объявлению войны.
По его словам, для такого решительного шага стране нужно подготовиться.
"У нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя 5 лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России",
– цитирует его портал Obozrevatel.
Эксперт отметил, что Украине следует укрепить боеспособность армии, чтобы в любой момент ответить на возможную российскую "агрессию".
Однако, по мнению Бутусова, досрочный разрыв отношений с Москвой "парализует" все сферы страны.
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