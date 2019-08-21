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На Украине готовятся к скорой войне с Россией

На Украине готовятся к скорой войне с Россией
Фото: www.globallookpress.com
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Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что Киеву нужно, как можно быстрее, разорвать отношения с Москвой и быть готовыми к объявлению войны.

По его словам, для такого решительного шага стране нужно подготовиться.

"У нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя 5 лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России",

цитирует его портал Obozrevatel.

Эксперт отметил, что Украине следует укрепить боеспособность армии, чтобы в любой момент ответить на возможную российскую "агрессию".

Однако, по мнению Бутусова, досрочный разрыв отношений с Москвой "парализует" все сферы страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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