Не отвертелся: Порошенко привлекут по уголовной статье

За собой экс-президент потащит и часть команды

Против бывшего главы Незалежной Петра Порошенко должно быть возбуждено уголовное дело. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева. Он обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) принять во внимание иск против экс-президента и довести процесс до конца.

Заявление в НАБУ о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны Порошенко и министра иностранных дел страны Павла Климкина еще 15 июля подал "гражданин Украины", передает РИА "Новости" из киевского суда в среду, 21 августа. Но дело заводить отказались. Тогда истец обратился с жалобой в суд, который и вынес вердикт - основания для возбуждения уголовного дела имеются.

Порошенко уже является фигурантом 11 уголовных дел, но, по утверждению его адвоката, экс-глава государства значится свидетелем, а не обвиняемым. Большинство дел против бывших высокопоставленных лиц Украины были открыты с подачи юриста Андрея Портнова. По мнению местных экспертов, это отличный специалист, который не даст виновным в преступлениях отвертеться от наказания. Поэтому Порошенко ожидает длительный тюремный срок.