Порошенко приготовился к "полиграфу"

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Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что готов дать показания с использованием детектора лжи.
"Я готов к этому (допросу на "полиграфе"), но пусть это будет... публично – на телеканале "Прямой" в прямом эфире", –
заявил Порошенко в эфире "Прямого" 12 августа после визита Государственного бюро расследований.
Бывшего лидера Незалежной вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".
Порошенко подчеркнул, что не доверяет руководству ГБР и объективности следствия – по его словам, когда он предложил провести допрос с детектором лжи на телеканале, у следователей это не вызвало энтузиазма.
Кроме того, экс-глава Украины добавил, что события, развернувшиеся вокруг "Прямого", указывают на то, что его хотят захватить рейдерским способом. Примечательно, что дети экс-президента – дочери Александра и Евгения, а также сын Михаил пришли поддержать его перед допросом, отмечает URA.RU.
Уголовное дело против Петра Порошенко было возбуждено после того, как в мае этого года в ГБР обратился с заявлением юрист Андрей Портнов, работавший заместителем главы администрации президента Виктора Януковича. Юрист объявил, что Порошенко незаконно завладел каналом, оформив его на офшорную компанию.
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