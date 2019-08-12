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Донбасс назвал действия ВСУ геноцидом в отношении мирного населения

Донбасс пожаловался на геноцид со стороны украинской армии
Фото: www.globallookpress.com
"Хлебное перемирие" сопровождается обстрелами гражданских объектов

Ситуация в зоне разграничения враждующих сторон в Донбассе находится в шаге от очередного вооруженного столкновения. Об этом заявил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков "нарушением перемирия". Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников", – цитирует РИА "Новости" представителя Донецка.

По его мнению, на Западе должны обратить внимание на действия ВСУ, которые приводят к "уничтожению народа Донбасса".

"В настоящее время мы находимся на грани очередного витка кровопролития, и только решительные действия международных организаций и общества могут его остановить", – подчеркнул Безсонов.

Накануне вечером огнем со стороны украинских силовиков в селе Васильевка под Ясиноватой были повреждены два жилых дома и хозпостройки. А сегодня утром под обстрел попало село Октябрь, где повреждения получили "восемь жилых домостроений, из которых два полностью уничтожено", сообщает агентство ДАН. Помимо этого, населенный пункт остался без газо– и электроснабжения.

Ранее в понедельник представитель НМ ДНР рассказал о перестрелке друг с другом между военными ВСУ на КПП "Марьинка". В Донецке предполагают, что таким образом украинские силовики ищут повод, чтобы закрыть этот пропускной пункт, пишет РИА ФАН. "Якобы из-за обстрела с нашей стороны, и создания предпосылок к гуманитарной катастрофе в данном районе", приводит агентство слова республиканского военнослужащего.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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