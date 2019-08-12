Украинские аграрии потеряют миллионы тонн урожая из-за "Укрзализныци"

Дефицит железнодорожных составов ставит крест на труде селян

Представители сельскохозяйственной отрасли Украины могут потерять около 5 млн тонн зерновых и масличных культур из-за проблем с "Укрзализныцей", поскольку по причине нехватки грузовых вагонов и локомотивов значительная часть урожая просто сгниет в полях, не добравшись до элеваторов. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, который во времена президентства Леонида Кучмы занимал должность вице-премьер-министра правительства.

"В этом году ожидается рекордный урожай зерновых (порядка 70 млн тонн, – ред.). Но значительная часть урожая может быть потеряна. Главная причина – проблемы с логистикой, и, в частности, с железнодорожным транспортом, который является главным перевозчиком аграрной продукции с долей порядка 63%... Проблема – в серьезном дефиците локомотивной тяги, из-за чего многие производители сельхозпродукции не успевают перевезти ее в срок", – сообщил "Апострофу" Козаченко.

По его подсчетам, отечественные аграрии могут потерять сотни миллионов долларов из-за транспортного коллапса и до 5 млн тонн зерновых и масличных культур.

"Страдают пшеница, ячмень, гречка, потери которых могут составлять до 1% в день, за счет того, что они просто не могут быть своевременно перевезены на полностью загруженные элеваторы, остаются в полях не обмолоченные, при этом осыпаются из колосьев или гниют, выгруженные на открытые площадки из-за отсутствия возможности транспортировки", – заметил глава федерации.





Если ущерб оценивать по деньгам, то исходя из средней стоимости тонны зерновых порядка $160, сумма потерь будет около сотен миллионов долларов, подчеркнул эксперт.

Первым тревогу в СМИ и соцсетях по поводу проблем с урожаем забил председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко. Он назвал самым узким местом в логистике при транспортировке зерновых порты Одессы и железную дорогу, а также тот факт, что увеличен транзит по украинской железной дороге из России. Криворучко считает, что Киеву необходимо срочно создать штаб, чтобы обеспечить перевоз урожая по стране.

