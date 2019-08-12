Советник Зеленского объявил о вторжении на Украину российских войск

На фоне обстрелов ВСУ гражданских объектов Донбасса команда Зе пугает украинцев войной с РФ

Россия строит планы на военную операцию с Незалежной, атаковать начнет с неба. К таким выводам пришел советник главы Офиса (она же администрация) президента Украины Иван Апаршин.

"Я уверен на 100%, что первым этапом будет проведение полномасштабной воздушной операции. Участвовать будет не только авиация, но также ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Агрессоры от этого не отказались", – цитирует "Радио Свобода" полковника запаса.

По его мнению, сначала дислоцированные у границ с Незалежной российские войска нанесут удар с воздуха, а потом приступят к наземной операции.

"Сегодня они отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Ранее они отказались от оперативных командований и снова перешли на военные округа. Были созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что группировка войск готовится к войне", – заявил украинский стратег.

Он ни разу не сомневается в вооруженных видах России на южную соседку, посему Киеву нужно тщательно подготовиться.

Военный пенсионер уже не раз распространял свои "пугалки", последняя из которых была озвучена на прошлой неделе, когда он со ссылкой на некие разведдонесения спрогнозировал "в ближайшей перспективе" военный конфликт Незалежной с Россией.





Пользователи оставили под сегодняшним умозаключением Апаршина и других его украинских коллег из материала "РС" весьма емкие комментарии (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):

"Бред сивой кобылы, но приятный для меня бред", "Опять в дурке двери оставили открытыми, зря апаршин процедуры пропускает....", "Такое ощущение что ролик писали дауны 980-го уровня", "Ну все, ползем на кладбище. Левко просто пугает. Вот так и на Западе пугали СССРом, а он взял и развалился. Сволочь)) А Апаршин, в качестве эксперта, улыбнуло. Про ЧВК улыбнуло дважды", "Кому вы нужны голодранцы?"

Между тем, в Донбассе представители Донецка сообщают об обострении на линии разграничения с ВСУ. В ДНР констатируют увеличение обстрелов по гражданским объектам в населенных пунктах народной республики. Происходящее сегодня там называют геноцидом жителей Донбасса со стороны киевских силовиков.

