Киев нарушил условия перемирия

В подконтрольных Незалежной районах замечена подозрительная активность со стороны ВСУ. В Донбассе не в шутку забеспокоились, ведь военная техника замечена вблизи домов мирных жителей населенных пунктов Дружба, Попасная, Зайцево.

Тревожная новость пришла от народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и натолкнула интернет-пользователей на определенную мысль.

"Готовятся к провокации. Зеленскому надо как то оправдываться что не выполняет обещания. Война все спишет", – заключил читатель РИА "Новости".



Действия Украины противоречат условиям действующего с 21 июля перемирия, напоминает телеканал "360". С того дня под запретом не только перестрелка, но и размещение тяжелого вооружения в поселках и рядом с ними.

Кстати накануне, 7 августа, украинцы пять раз закрыли глаза на июньские договоренности, подсчитал замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его мнению, Киев намерен возобновить войну вместо мирных переговоров, на которых без конца показательно настаивает президент Незалежной Владимир Зеленский.

Именно так ополченец объяснил в прямом эфире программы "60 минут" ночную активность, когда украинские силовики стягивали к позициям БМП и танки.

Обстрелы со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины) зафиксированы и сегодня, 8 августа, сообщили в ДНР.