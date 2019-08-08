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Киев отказался платить по счетам СНГ

Фото: www.globallookpress.com
У властей Незалежной своя математика

Украина ничего не должна Содружеству независимых государств (СНГ). Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Василий Боднар в четверг, 8 августа. По его словам, сообщения о задолженности за непогашенные членские взносы являются попыткой России манипулировать украинскими властями.

"Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Украина никогда не была членом этого Содружества, поскольку не подписала Устав СНГ. Мы были государством-основателем и участником Содружества, в свое время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывает ни одного документа, который принимается органами СНГ ", – приводит "Укринформ" доводы Боднара.

Замминистра подтвердил, что Киев перестал перечислять взносы в бюджет СНГ в 2014 г. и за это время существенно снизил уровень своего представительства на заседаниях руководящих органов СНГ – на некоторых из них присутствуют украинские дипломаты "исключительно с целью защиты интересов нашего государства".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Поэтому, по мнению Боднара, органы СНГ не тратили денег на украинскую сторону, так что "никакой задолженности не может существовать в принципе", заявил он.

Накануне в Москве напомнили, что Киев уже пять лет не платит взносы за членство в СНГ. А все разговоры о том, что Украина выходит из этой организации, остаются пустыми – никаких официальных уведомлений в исполком СНГ не поступало. Так что за Украиной числится должок – около 300 млн в пересчете на рубли.

Николай ВИКТОРОВ
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