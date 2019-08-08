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США похвалили Зеленского за "храбрость" в его реакции на гибель морпехов

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон призвал Россию продемонстрировать такую же смелость и вывести "войска" из Донбасса

Посольство США на Украине высоко оценило реакцию украинского президента Владимира Зеленского на ЧП в Донецкой области в районе линии разграничения 6 августа, когда погибли четыре военнослужащих ВСУ.

Напомним, тогда лидер нации выступил с видеообращением к главам "нормандской четверки" срочно собраться и обсудить обострении ситуации в Донбассе. Он даже дозвонился до президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Однако те не выразили большого желания в ближайшее время где-то скооперироваться. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пока осталась не у дел. В итоге глава Незалежной отправился в рабочую поездку в Турцию.

"Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизнь украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", – говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Американцы подчеркнули, что такой подход заслуживает полной поддержки стран "нормандской четверки", включая РФ.


"Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", – резюмировали в дипведомстве.

Отметим, что у конфликтующих сторон об инциденте разные данные. Киев заявляет, что четверо военных одного из подразделений морской пехоты – старший матрос Александр Шарко, матросы Владислав Рак и матрос Василий Курдов, а также солдат Сергей Шандра – погибли 6 августа под Павлополем в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета силовиками ДНР. Донецк же отрицает свое участие в данном происшествии.

Представленные представительством Республики в СЦКК факты и материалы разбирательства "свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций НМ ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения", говорится в сообщении ДАН со ссылкой на министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову.

Республиканские военные предполагают, что морпехи ВСУ могли погибнуть от взрыва в ходе разгрузочно-погрузочных работ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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