Турецкая охрана защитила Зеленского от российской журналистки

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Охранник, предоставленный Анкарой для защиты президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию, воспрепятствовал работе журналистки телеканала "Россия". Инцидент произошел в момент, когда украинский лидер покидал резиденцию стамбульского Патриарха Варфоломея.
Как сообщает агентство "Укринформ", телохранитель удерживал женщину, чтобы она не прорвалась к направлявшемуся к автомобилю Зеленскому. Бодигард "держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала "Россия".
"Он держал ее, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка", – пишет издание.
Журналистка, которая ростом едва дотягивает до плеча охранника, назвала его действия "неадекватными".
Ранее сегодня на встрече с раскольником-патриархом Зеленский пообещал "защищать независимость церкви", однако не уточнив, какой именно.
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