Турецкая охрана защитила Зеленского от российской журналистки

Бравый "неадекватный" телохранитель держал хрупкую женщину за руки

Охранник, предоставленный Анкарой для защиты президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Турцию, воспрепятствовал работе журналистки телеканала "Россия". Инцидент произошел в момент, когда украинский лидер покидал резиденцию стамбульского Патриарха Варфоломея.

Как сообщает агентство "Укринформ", телохранитель удерживал женщину, чтобы она не прорвалась к направлявшемуся к автомобилю Зеленскому. Бодигард "держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала "Россия".

"Он держал ее, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка", – пишет издание.

Журналистка, которая ростом едва дотягивает до плеча охранника, назвала его действия "неадекватными".

Ранее сегодня на встрече с раскольником-патриархом Зеленский пообещал "защищать независимость церкви", однако не уточнив, какой именно.