По версии СБУ, мужчина собирался взорвать аэродром

В Черкасской области задержали мужчину с российским паспортом, который по данным украинских контрразведчиков, готовил диверсию на военном аэродроме.

Разумеется, на место преступления его не поймали, а пресекли его план, так сказать, загодя. Как сообщается на сайте СБУ, в квартире подозреваемого обнаружили три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки.

Кроме того, по данным СБУ, мужчина якобы проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому, словом, действовал как заправский шпион и диверсант.

Теперь подозреваемому грозит статья 263 Уголовного кодекса Украины ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 – "Диверсия". В деле кажется очень странным, чтобы подобное мог готовить человек, который бы не обзавелся украинским паспортом или поддельными документами.