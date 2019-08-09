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Российский самолет пролетел над Украиной

Фото: commons.wikimedia.org
Авиадиспетчеры Незалежной отслеживали маршрут

Пассажирский "Боинг-738" российской авиакомпании "Глобус", летевший из итальянского города Бари в Москву, часть полета провел в небе над Украиной. Об этом сообщает "Украэрорух".

Отмечается, что маршрут был изменен с согласия авиадиспетчеров Украины. На пути самолета была гроза, и, чтобы исключить возможную аварию, пилот попросил разрешения сделать крюк над Львовской областью.

"Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики ICAO и решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета", – сообщили позже сотрудники Львовского районного диспетчерского авиацентра.

Отмечается, что российский самолет пробыл в воздушном пространстве Украины 26 минут. Чтобы оправдать свое решение, диспетчеры опубликовали спутниковую карту грозовой облачности над Украиной, Польшей и Белоруссией, которая подтверждает, что в тот момент, действительно, пассажирскому самолету было опасно лететь обычным маршрутом в обход Незалежной. Инцидент произошел днем 7 августа.

Фото:facebook.com/UkSATSE.official

Российским самолетам запрещено заходить в воздушное пространство Украины с 2015 года. Аналогичный запрет введен в России.

Николай ВИКТОРОВ
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