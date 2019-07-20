Британцы раскопали правду через несколько дней после катастрофы, но сразу же ее скрыли

В деле сбитого над Донбассом "Боинга" MH17 появились новые и неожиданные данные. Агентство "Кассад" нашло репортаж телеканала ВВС о трагедии, который сняли через несколько дней после катастрофы, однако позже неоднократно удаляли его из Сети.

Британские журналисты опросили некоторых жителей Донбасса, которые видели своими глазами все то, что случилось с лайнером. По их словам, в небе рядом с MH17 кружил военный самолет.

"Рядом с ним был еще один военный самолет. Все это видели",

– сказал один из свидетелей.

С этим утверждением согласились и другие очевидцы. Они утверждают, что военный самолет после звуков взрыва развернулся и улетел. При этом какой стране он принадлежал неизвестно. В тот день эксперты не сомневались, что "Боинг" сбили с помощью другого воздушного судна. Однако позже они изменили свои мнения в пользу версии о ракетах "Бука". Полный репортаж телеканала опубликован на сайте Global Research.

Малазийский "Боинг-777", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул над Донецком в 2014-м, в катастрофе погибли 298 человек, находящихся на борту. Международная следственная группа заявила о том, что самолет сбили с помощью ЗКР "Бук", и обвинила в причастности к этому Россию. Москва не раз отрицала подобные обвинения, предоставляя Нидерландам существенные данные по этому делу. Однако доказательства не были приняты по внимание. Голландский прокурор недавно назвал имена трех россиян и одного украинца, которые якобы "тесно сотрудничали, чтобы сбить самолет". При этом эксперты обращают внимание на то, Украина причастна к этому преступлению. Так, историк Марк Солонин подчеркнул, что обломки ракеты, которые представили Нидерланды, являются частью боеголовки, никогда не взрывавшейся.