Малайзия раскрыла скандальные факты о расследовании крушения MH17

Американские спецслужбы пытались выкрасть черные ящики рухнувшего под Донецком самолета Boeing 747, а НАТО под руководством Вашингтона планировало вторгнуться в Донбасс. Об этом пишет интернет-блог Zero Hedge, опубликовавший большой материал о 28-минутном документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа.

Автор ленты основывался на свидетельствах официальных лиц Малайзии, в том числе премьер-министра Мохамада Махатхира и руководителя группы следователей и директора Национального совета безопасности полковника Мохамада Сакри. Они рассказали голландцу о неизвестных подробностях расследования обстоятельств гибели малайзийского самолета 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом. Эти детали заставляют задуматься над доказательной базой, представленной ранее международной следственной группой.

Фильм фон дер Верффа может стать сенсацией, поскольку в нем рассказывается, как группа JIT подтасовывала факты, скрывала записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также выдавала за реальные фейковые заявления властей Голландии, США, Украины и Австралии.

Голландец впервые представил свидетельства того, что ФБР пыталась выкрасть черные ящики "Боинга" и готовила натовский контингент под руководством американцев для вторжения на восток Украины.





Махатхир рассказывает, почему правительства США, Нидерландов и Австралии стремились исключить Малайзию из состава JIT в первые месяцы расследования. В течение этого периода официальные лица Соединенных Штатов, Голландии, Австралии и НАТО инициировали план по вводу 9 тыс военнослужащих в восточную Украину, якобы для обеспечения безопасности на месте крушения, останков самолетов и пассажиров, а также в ответ на предполагаемую роль России в уничтожении MH17.

Несмотря на то, что противодействие Германии военному вмешательству вызвало ее отмену, австралийцы все-таки отправили отряд специального назначения численностью в 200 человек в Нидерланды, а затем в Киев. Евросоюз и США в срочном порядке ввели экономические санкции против РФ уже 29 июля.

Занимавший пять лет назад должность премьер-министра Малайзии Наджиб Разак буквально через считанные часы после падения "Боинга" заявил тогдашнему американскому президенту Бараку Обаме, что не верит в "российский след". А по словам Махатхира, все участники следственной группы с самого начала мешали следователям из Малайзии.

"Мы видим, что они на самом деле не искали причины крушения и виноватых. Они сразу решили, что виновной должна быть Россия. Мы не можем принять такую позицию. Нас интересует верховенство закона и справедливость для всех. Мы должны знать, кто выпустил ракету. Только после этого мы признаем отчет следственной группы", – говорит Махатхир.

В картине рассказывается, как киевские власти не пустили к месту трагедии малайзийских представителей, и те вынуждены были тайно договариваться с ополченцами. В итоге полковнику Сакри в Донецке 22 июля были переданы черные ящики. Когда же он вернулся в Киев, ему в прямом смысле слова пришлось защищать их, поскольку ими пытались завладеть все остальные, включая агентов ФБР.

Напомним, 19 июня Совместная следственная группа собрала брифинг, на котором назвала Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в гибели Boeing-777. Следователи объявили, что начинают уголовное производство против этих четырех подозреваемых.

