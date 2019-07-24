Голландский фильм о расследовании гибели "Боинга" сработал как мина замедленного действия

Сотрудники Службы безопасности Украины подделали пленки переговоров лидеров ополчения народных республик Донбасса, которые якобы доказывают их причастность к крушению пассажирского самолета Boeing 747 рейса МН17 в июле 2014 года под Донецком. Такая сенсационная информация и еще десяток иных содержатся в документальном фильме голландского независимого журналиста Макса ван дер Верффа, который пытается развеять устоявшиеся мифы о гибели лайнера.

В картине автор отмечает, что украинские власти в качестве обоснования своих утверждений о причастности России к сбитому "Боингу" представляли телефонные магнитофонные записи. Они же были продемонстрированы в прошлом месяце международной следственной группой (JIT) как доказательство для предъявления обвинения четырем россиянам, пишет портал Zero Hedge.

Однако голландский журналист, ведущий пять лет собственное расследование, не поленился и отправился в Малайзию с этими пленками для их исследования. По данным экспертизы местной фирмы OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио, видео и цифровых материалов для судебных разбирательств, прослушки от СБУ являются подделкой со следами склеек и монтажа.

В картине указывается, что куала-лумпурская фирма была одобрена малайзийской коллегией адвокатов.

Результаты, представленные сотрудником OG IT Forensic Services Акашем Розеном и проиллюстрированные на камеру, заключаются в том, что телефонные записи были вырезаны, отредактированы и сфабрикованы. При этом в фильме подчеркивается, что источником этих лент, согласно пресс-конференции JIT 19 июня, которую провел голландский офицер полиции Паулиссен, глава Национальной службы уголовного розыска Нидерландов, была именно СБУ.

Аналогичные результаты изготовления пленки и фальсификации доказательств сообщаются на камеру в картинке Ван дер Верффа немецким аналитиком Норманом Риттером.

Один из тех военных, кого группа следователей JIT пытается привлечь к ответственности, Сергей Дубинский заявил, что представленный украинской спецслужбой его телефонный звонок якобы сделанный в день трагедии, 17 июля, на самом деле происходил за несколько дней до того, и был отредактирован СБУ.

Также журналист побывал и на самом месте крушения, где встретился с местной жительницей Валентиной Коваленко из села "Красный Октябрь", которую британская BBC назвала "уникальным свидетелем" запуска ракеты. Женщина показала совсем не то место, что отмечено в отчете следственной группы.

"Мы специально попросили ее указать именно то направление, откуда взялась ракета. Затем я дважды показал ей место по версии ОСГ, спросив – не могла ли ракета быть запущена оттуда. Она твердо ответила, что с той стороны не видела ни запуска, ни шлейфа. Обратите внимание, что место запуска находится менее чем в двух километрах от ее дома и сада. BBC пропустила эту важную часть ее показаний", – утверждает голландский журналист.

По словам Коваленко, когда она показывала место обстрела, "в тот момент там была украинская армия". Более того, в предшествовавшие 17 июлю дни женщина не раз наблюдала в небе самолеты ВВС Украины. Коваленко добавила, что они "использовали методы уклонения, включая полет в тени гражданских самолетов, которые она также видела в то же время".

И еще трое жителей села подтвердили наличие военных крылатых машин в день трагедии.

И напоследок в фильме представлено интервью с бывшим диспетчером ВВС Украины Евгением Волковым, который раскрывает причины из-за чего Киев до сих пор не представил свои данные объективного контроля. По официальной версии Незалежной, в момент атаки на "Боинг" украинские радары не работали. Между тем Волков сообщил, что в Чугуеве, расположенном в 200 км от места падения лайнера, работали сразу три радара, потому что с этого аэродрома бомбардировщики вылетали на боевые задания. По мнению диспетчера, радиолокационные записи о месте и времени ракетного удара MH17 сделаны и все еще хранятся. "На Украине они есть", – уверяет Волков.

Как напоминает "Свободная пресса", в начале июля украинские силовики выкрали с территории ДНР бывшего офицера Владимира Цемаха, занимавшего в 2014 г. должность начальника ПВО так называемой Славянской бригады. В СМИ Незалежной писали, что этот человек "может быть ценным свидетелем" по делу о крушении лайнера MH17.