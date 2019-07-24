Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Всплыли махинации украинских спецслужб в деле о крушении МН17

Фото: www.globallookpress.com
Голландский фильм о расследовании гибели "Боинга" сработал как мина замедленного действия

Сотрудники Службы безопасности Украины подделали пленки переговоров лидеров ополчения народных республик Донбасса, которые якобы доказывают их причастность к крушению пассажирского самолета Boeing 747 рейса МН17 в июле 2014 года под Донецком. Такая сенсационная информация и еще десяток иных содержатся в документальном фильме голландского независимого журналиста Макса ван дер Верффа, который пытается развеять устоявшиеся мифы о гибели лайнера.

В картине автор отмечает, что украинские власти в качестве обоснования своих утверждений о причастности России к сбитому "Боингу" представляли телефонные магнитофонные записи. Они же были продемонстрированы в прошлом месяце международной следственной группой (JIT) как доказательство для предъявления обвинения четырем россиянам, пишет портал Zero Hedge.

Однако голландский журналист, ведущий пять лет собственное расследование, не поленился и отправился в Малайзию с этими пленками для их исследования. По данным экспертизы местной фирмы OG IT Forensic Services, специализирующейся на анализе аудио, видео и цифровых материалов для судебных разбирательств, прослушки от СБУ являются подделкой со следами склеек и монтажа.

В картине указывается, что куала-лумпурская фирма была одобрена малайзийской коллегией адвокатов.

Результаты, представленные сотрудником OG IT Forensic Services Акашем Розеном и проиллюстрированные на камеру, заключаются в том, что телефонные записи были вырезаны, отредактированы и сфабрикованы. При этом в фильме подчеркивается, что источником этих лент, согласно пресс-конференции JIT 19 июня, которую провел голландский офицер полиции Паулиссен, глава Национальной службы уголовного розыска Нидерландов, была именно СБУ.

Аналогичные результаты изготовления пленки и фальсификации доказательств сообщаются на камеру в картинке Ван дер Верффа немецким аналитиком Норманом Риттером.

Один из тех военных, кого группа следователей JIT пытается привлечь к ответственности, Сергей Дубинский заявил, что представленный украинской спецслужбой его телефонный звонок якобы сделанный в день трагедии, 17 июля, на самом деле происходил за несколько дней до того, и был отредактирован СБУ.

Также журналист побывал и на самом месте крушения, где встретился с местной жительницей Валентиной Коваленко из села "Красный Октябрь", которую британская BBC назвала "уникальным свидетелем" запуска ракеты. Женщина показала совсем не то место, что отмечено в отчете следственной группы.

"Мы специально попросили ее указать именно то направление, откуда взялась ракета. Затем я дважды показал ей место по версии ОСГ, спросив – не могла ли ракета быть запущена оттуда. Она твердо ответила, что с той стороны не видела ни запуска, ни шлейфа. Обратите внимание, что место запуска находится менее чем в двух километрах от ее дома и сада. BBC пропустила эту важную часть ее показаний", – утверждает голландский журналист.

По словам Коваленко, когда она показывала место обстрела, "в тот момент там была украинская армия". Более того, в предшествовавшие 17 июлю дни женщина не раз наблюдала в небе самолеты ВВС Украины. Коваленко добавила, что они "использовали методы уклонения, включая полет в тени гражданских самолетов, которые она также видела в то же время".

И еще трое жителей села подтвердили наличие военных крылатых машин в день трагедии.

И напоследок в фильме представлено интервью с бывшим диспетчером ВВС Украины Евгением Волковым, который раскрывает причины из-за чего Киев до сих пор не представил свои данные объективного контроля. По официальной версии Незалежной, в момент атаки на "Боинг" украинские радары не работали. Между тем Волков сообщил, что в Чугуеве, расположенном в 200 км от места падения лайнера, работали сразу три радара, потому что с этого аэродрома бомбардировщики вылетали на боевые задания. По мнению диспетчера, радиолокационные записи о месте и времени ракетного удара MH17 сделаны и все еще хранятся. "На Украине они есть", – уверяет Волков.

Как напоминает "Свободная пресса", в начале июля украинские силовики выкрали с территории ДНР бывшего офицера Владимира Цемаха, занимавшего в 2014 г. должность начальника ПВО так называемой Славянской бригады. В СМИ Незалежной писали, что этот человек "может быть ценным свидетелем" по делу о крушении лайнера MH17.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина рвется сесть за стол переговоров с Россией по транзиту газа

Пока стороны находятся в состоянии неопределенности

Разведка боем: Россия проверила американскую ПВО на прочность

В Сеуле придумали объяснение воздушному инциденту с участием российской авиации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей