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Расследование по МН17 довели до абсурда

Фото: www.globallookpress.com
Улики и свидетели в деле фигурируют выборочно

Малайзия, которая стала главной жертвой авиакатастрофы пассажирского лайнера в Донбассе, не имеет полного доступа к деталям расследования, зато Украина, являющаяся одной из подозреваемых, имеет своих представителей в следственной группе. На это обратил внимание политолог и американский историк Эрик Зюсс. По его мнению, такой подход к делу не способствует выяснению реальных обстоятельств крушения.

"Это просто абсурд. Никто не должен всерьез относиться к этой группе. Мы говорим об основных принципах легального процесса, которые просто отсутствуют, и какой бы вердикт не приняли – это будет просто смешно", – заявил Зюсс в интервью "Царьграду".

По его мнению, не допустимо и просто скандально, что украинская сторона не ответила на факты, предоставленные российской стороной. Более того, из-за политических соображений из процесса исключили важнейших свидетелей – представителей ДНР и ЛНР.

Фото: www.globallookpress.com

"Если кто и должен возглавить эту следственную группу - так это малайзийцы, – убежден эксперт. – Им нужно основать собственную комиссию и публично потребовать, чтобы все улики от всех участников были опубликованы - от России, Украины и Голландии, а также представителей Донецкой и Луганской республик".

Boeing-777-200, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул на востоке Украины 17 июля 2014 года. Возглавляющая расследование Голландия в 2018 г. возложила вину на Россию, заявив, что самолет был сбит из российского ЗРК "Бук".  Москва отвергла все обвинения и предоставила собственные данные.

Судебное рассмотрение дела должно начаться весной 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ
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