Вашингтон опозорился на весь мир, показав фальшивые снимки с места крушения лайнера

Представители США до сих пор не явили публике "исчерпывающие доказательства" вины России в крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Они обещали показать некие спутниковые снимки, но так этого не сделали. Дело в том, что подлинных снимков, доказывающих причастность российских военных к инциденту, в природе не существует, считает военный обозреватель Виктор Баранец.



Эксперт напомнил, что в начале расследования США показали спутниковые изображения места катастрофы. Но вскоре выяснилось, что фотографии были сделаны зимой, тогда как катастрофа произошла летом 2014 года.

"Однажды он показал снимки, заявив при этом: вот эти снимки, вот часть Украины. И когда мы посмотрели на эти снимки, там Донецкая область была вся в снегу. И тогда американская сторона, сев в лужу, срочно убрала это позорище",

‑ приводит слова Баранца "Царьград".

В существовании снимков обозреватель сомневается еще и потому, что, если бы США действительно следили из космоса за востоком Украины, они бы не "прошляпили" Крым. "Когда началось расследование о том, как США смогли "прозевать Крым", эти военачальники, в том числе и из разведки, докладывали Обаме о том, что они все видели. Однако почему-то эти снимки так и не дошли ни до Белого дома, ни до Пентагона", ‑ напомнил эксперт.

По его мнению, многие "убойные факты" о происшествии до сих пор не раскрыты. Это удивляет не только российских наблюдателей, но и украинских чиновников и западных журналистов. "Где все эти материалы, почему они дор сих пор не подшиты к уголовному делу?" – задается вопросом Баранец.

США изначально пытались сфальсифицировать улики, чтобы повесить ответственность за инцидент с самолетом на РФ. Но сделано это было крайне грубо и примитивно. "В данном случае весь сюжет этой брехни про вину России в крушении МН17 как раз и был построен по американским или киевским лекалам, что, собственно, одно и то же", ‑ резюмировал эксперт.

Своими заявлениями Баранец прокомментировал выход документального фильма нидерландского режиссера Макса фон дер Верффа о расследовании авиакатастрофы в Донбассе. В картине среди прочего рассказывается о подтасовке со стороны Международной следственной группы (JIT), скрывшей записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также о неоднократных фейковых заявлениях властей Нидерландов, США, Украины и Австралии. В фильме также говорилось о том, что ФБР пыталось выкрасть черные ящики авиалайнера, чтобы скрыть улики, а НАТО во главе с США готовило вторжение на восток Украины и в Крым под предлогом защиты места крушения самолета.