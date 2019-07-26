Стрелявшему по Boeing украинцу приказали молчать под страхом расправы

Украинскому военнослужащему, служившему на батарее зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого в 2014 г. мог быть сбит малайзийский авиалайнер, перед смертью угрожали. Его семья фактически оказалась в заложниках. Об этом рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.



По его словам, однажды он получил телефонный звонок из Ивано-Франковска от отца покончившего с собой украинского прапорщика. Мужчина рассказал, что его сын признался ему незадолго до смерти, что 17 июля 2014 г. участвовал в стрельбе из "Бука" в Донбассе.

"Он сказал, что сына предупреждали: откроешь рот, вырежут всю семью. И даже взяли расписку. Он этим мучился, и жене говорили, и детям говорили, он этим мучился, так он с этой болью и ушел на тот свет",

‑ рассказал эксперт изданию "Царьград".





Баранец добавил, что это вся информация, которая известна ему об этом случае. После этого он не пытался связаться со звонившим.

Ранее военный обозреватель прокомментировал выход документального фильма "МН17: Призыв к справедливости", снятого нидерландским режиссером Максом фон дер Верффом. В картине впервые опубликованы данные источников в правительстве Малайзии. Как выяснилось, страны Запада оказывали непрерывное давление на следствие, искажая его выводы в своих интересах, а сотрудники ФБР даже пытались выкрасть черные ящики разбившегося самолета, чтобы скрыть улики.

Баранец рассказал, что Вашингтон показал фальшивые снимки места катастрофы Boeing, а потом "американская сторона, сев в лужу, срочно убрала это позорище".